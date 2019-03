O que fazer em caso de queimadura de água-viva – e o que não fazer!

Você está no mar, se refrescando sem se preocupar com nada e, de repente, sente uma forte dor. Se uma água-viva encostou na sua pele, vai arder! Isso porque os tentáculos desses animais são dotados de filamentos que injetam uma toxina que dá a sensação de queimadura mesmo.

Nessa hora, saiba exatamente o que fazer e o que não fazer para não piorar a situação:

– Saia do mar imediatamente.

– Não tente remover o animal ou as partes que restaram dele com as mãos. Use um objeto (mesmo que seja um palitinho de sorvete) para não se queimar ainda mais.

– Jogue água do mar em abundância para eliminar qualquer resquício da água-viva. Nunca jogue água doce, pois isso pode agravar a lesão.

– Não esfregue o local!

– Não passe pomadas ou qualquer medicamento sem orientação médica.

– Faça compressas com vinagre puro – pode molhar toalha e deixar sobre a pele queimada. O vinagre neutraliza as toxinas e alivia a dor.

– Não adianta passar xixi na queimadura, isso é fake news! Não há na urina ácido suficiente para atenuar o veneno.

– Ao chegar em casa, depois de se certificar que não há mais nenhuma parte do animal aderida à pele, faça uma imersão do local em água quente (40ºC) por 20 minutos.

Normalmente, as águas-vivas da costa brasileira são inofensivas e bastam esses primeiros-socorros para tudo terminar bem. Porém, procure médico se a área queimada for muito grande, se a dor não passar, se houver alergia, se sentir enjoo, mal-estar, vômito.

E atenção: mesmo que a água-viva esteja na areia e pareça morta, não toque nela. Ela também pode queimar.