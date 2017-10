O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais comum entre as mulheres, no Brasil e no mundo – só perde para o câncer de pele não melanoma. Cerca de 28% dos novos casos de câncer a cada ano é câncer de mama. Os dados assustam, mas nem tudo é má notícia: existe tratamento para câncer de mama, e, quando diagnosticado cedo, as chances de cura são altas.

Para lembrar as mulheres da importância de fazer exames regularmente e sempre se cuidar, as marcas femininas da Editora Abril – MDEMULHER, CLAUDIA, BOA FORMA, BEBÊ.COM.BR, COSMOPOLITAN, ELLE e ESTILO – juntaram forças para promover um dia todinho de conversas sobre câncer de mama. Na terça-feira (3), a partir das 10h, as leitoras e seguidoras do Facebook de cada marca poderão acompanhar bate-papos repletos de informações valiosas quando o assunto é câncer de mama.

Veja a programação abaixo, siga as marcas no Facebook e não perca!

10h – BOA FORMA recebe a personal trainer Cau Saad em uma aula especial para mostrar como os exercícios ajudam a manter a cabeça no lugar para enfrentar os desafios da vida.

11h – MDEMULHER recebe Amanda Mantovani e Roberta Perez, que descobriram que tinham câncer de mama antes dos 30 anos. A Dra Monica Stiepcich, patologista e especialista em câncer de mama, tira dúvidas das leitoras.

13h15 – BOA FORMA e MDEMULHER recebem a professora de dança Aline Silva Dantas e a coach Emanuele Costa. As duas enfrentaram o câncer de mama e falam sobre como a doença tem o poder de transformar a vida das pessoas.

14h – BEBÊ.COM.BR vai bater um papo com os especialistas Anastasio Berretini Junior, mastologista membro da SBM; e Artur Malzyner, oncologista do Hospital Albert Einstein e consultor da CLINONCO, sobre a prevenção conferida pelo aleitamento materno e os tratamentos quando o câncer de mama é descoberto na gravidez ou logo após o parto.

16h – COSMOPOLITAN convida a ginecologista e sexóloga Carolina Ambrogini, colunista de COSMO, para falar sobre sexo e câncer de mama. Como lidar com a queda da libido, a autoestima e o desejo? Tire suas dúvidas!

17h – CLAUDIA convida Antônio Luiz Frasson, presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, para tentarmos entender por que tantas brasileiras ainda morrem de câncer de mama.

19h30 – ELLE e ESTILO recebem a jornalista Michelle Pedace Kaloussieh, que conta como a moda e a beleza a ajudam a enfrentar o câncer de mama.

20h – CLAUDIA recebe a empresária Laura Wie, que fala sobre a importância de manter uma atitude positiva durante as etapas mais duras do tratamento do câncer de mama.