Por que apostar nos produtos naturais?

Seguir uma dieta equilibrada e rica em nutrientes não é uma questão de modismo, mas de sabedoria. Afinal, a qualidade dos alimentos que você consome tem efeito direto na sua saúde e bem-estar, tanto hoje como no futuro.

Então, o caminho é investir em um cardápio nutritivo, que privilegie a ingestão de alimentos naturais, como frutas, legumes e verduras. “Eles são ricos em macro e micronutrientes necessários para o equilíbrio e o bom funcionamento do organismo, e garantem bem-estar, disposição, aumento da imunidade e menor incidência de doenças”, explica a nutricionista Natália Alcântara.

Também vale a pena reduzir o consumo de produtos industrializados, que contêm altos teores de sal, açúcares, gordura trans e aditivos químicos, como corantes, acidulantes, adoçantes, aromatizantes e espessantes. “O excesso desses ingredientes artificiais pode levar à descalcificação de ossos e dentes, afetar as funções gastrointestinais, causar alergias, aumentar o nível de colesterol no sangue, entre outros problemas”, alerta Natália.

A saída, então, é ficar atento à alimentação diária, e fazer substituições de acordo com o teor nutritivo. Bateu aquela fome no meio da tarde? Coma uma fruta. Não sabe o que preparar para o jantar? Faça uma salada com verduras e legumes variados.

Alimentos superpoderosos

Segundo a nutricionista Elaine de Pádua, diversos estudos científicos vêm comprovando que dietas ricas em frutas e legumes estão associadas à redução das taxas de câncer e doenças coronárias. “Diante dessa constatação, sugerimos o consumo de ao menos 5 porções de frutas e hortaliças diariamente”, conta.

Além de prevenir esses problemas, os alimentos naturais são ricos em nutrientes, como vitaminas e minerais, que oferecem muitos outros benefícios para a saúde, a beleza e o bem-estar. As altas doses de fibras presentes em alimentos como grão-de-bico, abacate, maçã, amendoim e pera, por exemplo, ajudam o intestino a trabalhar como um reloginho, e ainda promovem a saciedade e regulam os níveis glicêmicos. Já o selênio, mineral presente na castanha-do-pará e na gema de ovo, estimula o sistema imunológico e a saúde dos olhos, da pele e dos cabelos. O cálcio, fundamental para manter os ossos firmes e fortes, é encontrado em alimentos como leite, couve e espinafre. “Já as várias vitaminas presentes em frutas, verduras e legumes em geral são essenciais para o funcionamento do todo o organismo e desempenham diversas funções. Algumas atuam como antioxidantes, outras elevam a imunidade, agem na coagulação sanguínea ou na construção dos ossos. Elas têm, ainda, um importante papel na função cerebral, no combate à depressão e à fadiga”, explica Natália.

Saúde em cápsulas

Se a sua rotina é agitada e, na correria, você nem sempre consegue consumir por meio da alimentação o teor nutricional de que seu corpo precisa, uma alternativa prática e eficiente é tomar vitaminas em cápsulas. “Elas apresentam maior concentração de nutrientes do que os alimentos e oferecem os mesmos benefícios”, explica Natália.

