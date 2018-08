Sabemos que o uso do protetor solar é indispensável para evitar males como o câncer de pele, o envelhecimento precoce da pele, manchas e doenças cutâneas (as fotodermatoses) – todos causados, principalmente, pela ação dos raios ultravioletas.

Ter esse conhecimento e criar o hábito de usar o produto diariamente é o primeiro passo para preservar a saúde e a beleza da pele – ele deve ser aplicado pela manhã e reaplicado no começo da tarde. E os benefícios podem ser ainda melhores se você souber a forma ideal de aproveitar o filtro solar, tanto em quantidade quanto em modo de aplicação.

O caminho das pedras está no Consenso Brasileiro de Fotoproteção, desenvolvido pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). Nele, é explicado que os fatos de o Brasil estar quase totalmente localizado entre o Equador e o Trópico de Capricórnio (é o país com maior extensão de território em proximidade com o sol) e ter uma população bem miscigenada tornaram necessária a criação de diretrizes de fotoproteção específicas para as nossas características. Não adianta colocar em uso aqui o que é praxe nos EUA, por exemplo; somos únicos e especiais.

Então vamos ao que interessa: entenda, de uma forma meio técnica, mas muito prática, como é recomendado usar o protetor solar.

Qual é a dosagem indicada de protetor solar?

A medida adotada pelo Consenso para a dosagem de protetor solar para cada parte do corpo é a colher de chá. As recomendações são:

– Rosto, cabeça e pescoço – 1 (para ser dividida entre as três partes)

– Braço e antebraço direitos – 1

– Braço e antebraço esquerdos – 1

– Torso (frente e costas) – 2 (1 para a frente e 1 para as costas)

– Coxa e perna direitas – 2 (1 para a parte da frente e 1 para a parte de trás)

– Coxa e perna esquerdas – 2 (1 para a parte da frente e 1 para a parte de trás)

Lembrando que as mãos entram na aplicação dos braços e antebraços e os pés, na aplicação das coxas e pernas.

O documento da SBD também orienta que o protetor solar tenha FPS mínimo de 30 (que bloqueia os raios UVB) e proteção contra os raios UVA (indicada no rótulo por sinais de “+” ou as frases “Proteção UVA” ou “Proteção de amplo espectro).

Tem ordem certa para aplicar o protetor solar no corpo?

Sim, tem uma ordem correta: a aplicação do protetor solar deve ser de cima para baixo, começando no rosto e acabando nos pés.

É importante dar atenção às orelhas, às entradas do couro cabeludo, à nuca e aos pés, áreas normalmente negligenciadas.

O ideal é passar o filtro solar sem roupa ou só de calcinha e sutiã e dar um tempo para ele penetrar na pele – algo em torno de 20 e 30 minutos –, para então se vestir e passar a maquiagem do dia. E pode sair por aí tranquila com esse cuidado com a sua saúde.