Quer saber se a notícia é fake? O Ministério da Saúde responde no WhatsApp

Se você recebeu uma mensagem sobre vacinação, por exemplo, e quer saber se é fake, basta encaminhá-la pelo WhatsApp do Ministério da Saúde e esperar. Se for real, a resposta virá com um carimbo verde sobre a mensagem. Já em caso de fake news, o print virá com o selo vermelho e um textinho que esclarece os fatos.

O número oficial é o (61) 99289-4640.

No primeiro dia de funcionamento, o canal já recebeu mais de 300 mensagens diferentes. E dá para conferir as dúvidas já esclarecidas em www.saude.gov.br/fakenews.

Antes de compartilhar, pergunte ao Ministério!