Uma combinação sutil de fatores faz a pele sofrer mais no outono-inverno do que na temporada primavera-verão. Unido à diminuição da umidade do ar, o vento frio resseca a pele exposta ao tempo quando saímos à rua – principalmente rosto, pescoço, colo e mãos. Já dentro de casa, os banhos mais quentes e demorados tiram, aos poucos, a camada natural de oleosidade que protege a pele de todo o corpo, da cabeça aos pés.

Nestas condições, uma região é prejudicada em especial: a pele ao redor dos olhos. “É uma pele com maior tendência ao ressecamento, mais fina e sensível que a pele do corpo e mesmo do rosto. Ela sente mais rápido essas alterações e perde a hidratação de forma acentuada”, explica a dermatologista Cinthia Orasmo.

Alguns hábitos do dia a dia podem contribuir para deixar essa pele mais ressecada nesta época do ano. A dermatologista Caroline Mourão conta quais: “Os mais comuns são coçar os olhos o tempo todo e esfregar os olhos com muita força para tirar a maquiagem. Muitas vezes, a mulher nem percebe que faz isso, mas fica com a pele lesionada.”

Como prevenir e tratar esse ressecamento excessivo?

Tanto a prevenção quanto o tratamento do ressecamento excessivo da pele ao redor dos olhos requerem, de cara, a adoção ou uma mudança de hábitos. As dermatologistas recomendam que você:

– Tome banhos em temperatura morna – em torno de 37°C;

– Não demore muito no banho – 15 minutos são suficientes para lavar o corpo e os cabelos;

– Lave o rosto com um sabonete desenvolvido especialmente para esta região – ou seja, nada de usar o mesmo sabonete do corpo para lavar o rosto;

– Tire a maquiagem dos olhos com produtos adequados – óleos bifásicos são os melhores;

– Não esfregue os olhos com força para tirar a maquiagem – em vez disso, faça movimentos suaves de dentro para fora com o auxílio de algodão ou de um lencinho umedecido;

– Evite maquiagem à prova d’água no dia a dia – por ser mais resistente, ela pode gerar uma necessidade de esfregar os olhos para ser retirada;

– Use cremes específicos para a hidratação da região dos olhos – e troque os de verão pelos de inverno, que devem ser mais robustos;

– Consulte uma dermatologista – ela poderá lhe ajudar a encontrar os produtos de farmácia ideais ou passar receitas para que você mande fazer seus hidratantes personalizados.

Capriche no hidratante específico para a pele ao redor dos olhos no inverno, miga! Capriche no hidratante específico para a pele ao redor dos olhos no inverno, miga!

Se seu caso estiver muito grave, o ressecamento estiver incomodando e/ou doendo e as atitudes acima não derem resultado, procure ajuda médica dermatológica imediatamente; pode ser que você precise de medicamentos.

Qual é o melhor hidratante para a região dos olhos para cada tipo de pele?

Todas as pessoas precisam hidratar a pele ao redor dos olhos, mesmo as que tenham pele oleosa, mista ou normal. O que muda é o tipo de produto (sua textura e formulação).

Lembrando que alguns casos podem precisar de hidratantes personalizados receitados pela dermatologista, via de regra funciona assim: você deve procurar produtos que deixem muito claro no rótulo para que tipo de pele foram desenvolvidos e seguir este pequeno guia:

Pele seca – cremes mais grossos

Pele normal – loções

Pele mista – loção e/ou sérum (pode ser que você precise de dois hidratantes diferentes: um para a zona T – queixo, nariz e testa – e um para as bochechas)

Pele oleosa – sérum ou base hidratante cosmética