Revistinha da ‘Turma da Mônica’ aborda doença rara e fala sobre o medo

Já faz um tempo que Mauricio de Sousa vem aumentando a turminha e diversificando os personagens, trazendo experiências de vida cheias de ensinamento e promovendo a inclusão.

O novo integrante da Turma da Mônica é Edu, portador de Distrofia Muscular Duchenne (DMD), uma doença genética que vai deteriorando os músculos de forma progressiva.

Esta é a segunda história em que Edu participa – na primeira, ele é apresentado à turma na escola e conta sobre a doença, que pode levar à morte na adolescência ou fase adulta. Desta vez, o menino fala sobre seus maiores medos: tomar remédio e ter de usar uma cadeira de rodas.

O legal é que a turminha dá todo apoio ao menino e o faz ver que ele pode vencer o medo e apostar no tratamento, que retarda a evolução da doença.

A distribuição do gibi está sendo feita na exposição ‘Olá, Maurício’ (em cartaz até 15 de dezembro), na FIESP, em São Paulo. A ação faz parte do projeto Cada Passo Importa, uma parceria da Mauricio de Sousa Produções com a Sarepta, especialista em medicamentos genéticos para doenças neuromusculares raras.