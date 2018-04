Já faz pouco mais de um mês que, aqui no Brasil, estamos oficialmente no outono. A meia-estação começou em março passado (20) e, mesmo que em algumas regiões do país o sol ainda se faça presente por inteiro, o friozinho já vai dando seus discretos sinais de permanência, principalmente nos períodos noturnos, nos preparando paraa chegada do inverno (em junho).

Nosso corpo e, claro, nossa pele, também acabam por sofrer algumas importantes mudanças junto com o clima – muitas delas causadas pela exposição excessiva aos raios UV durante o verão, combinada a fatores externos como vento, cloro de piscina e sal do mar.

Para Jardis Volpe, dermatologista especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e diretor clínico da Clínica Volpe (SP), entre as maiores queixas das mulheres em relação a problemas pós-verão estão as manchas, poros abertos e alterações na textura da pele.

Valéria Marcondes, dermatologista da Clínica de Dermatologia Valéria Marcondes e também membro da SBD com título de especialista, além dos problemas já citados, ressecamento da pele e dos cabelos, perda de brilho e dificuldade no controle da oleosidade encabeçam a lista de danos.

A seguir, aprenda como minimizá-los e saiba qual o melhor tratamento para cada um deles.

Esfoliação + hidratação

Para reverter alguns dos efeitos negativos do verão, Valéria aconselha apostar no combinado entre esfoliações suaves, feitas com sabonetes esfoliantes líquidos, para peles sensíveis, e cremes hidratantes específicos para seu tipo de pele.

A esfoliação, que deve ser feita uma vez por semana (ou até mesmo a cada 15 dias, se sua cútis for mais seca), ajuda na renovação da derme, eliminando células mortas, ao mesmo tempo em que auxilia na absorção de produtos com ação hidratante.

Ah! Lembre-se de evitar lavar o rosto com água quente – se possível, prefira a gelada ou em temperatura ambiente – para evitar ainda mais o ressecamento.

–

Se durante o verão você conquistou um bronzeado dos sonhos que ainda não foi embora, alterne hidratantes comuns com outros que tenham efeito autobronzeador. Já se o grande problema está nos cabelos ressecados, a dica da dermatologista é, antes de mais nada, visitar o salão para cortar as pontas prejudicadas. Depois, é só aplicar máscaras capilares hidratantes, semanalmente – o que ajuda a garantir aparência de saúde para os fios.

Acne, oleosidade e ressecamento

No geral, a oleosidade da pele costuma melhorar durante o outono e o inverno, diz Jardis. Mas ele observa que, para pessoas de pele “normal”, problemas como desidratação e ressecamento podem surgir em decorrência das temperaturas mais frias. O mais correto, nesse caso, seria tratá-los com o uso de cremes hidratantes correspondentes a cada tipo de pele, ou investir em procedimentos estéticos mais potentes:

“Em caso de pele sem vitalidade, usamos os chamados skinboosters, injeções que repõem o ácido hialurônico da pele e a hidratação, evitando assim rugas finas e o envelhecimento”, explica.

Valéria ressalta que, por no verão o uso de filtros solares mais gordurosos ser muito comum, ainda mais se combinados ao aumento da transpiração natural do corpo, pode-se notar um aumentos na quantidade de cravos e espinhas no rosto, conforme a estação vai chegando ao fim. Se esse for o caso, no outono o mais indicado é suspender o uso de filtros oleosos, e lançar mão de sabonetes com ação secativa e baixa quantidade de ácido salicílico. Caso a acne não mostre evolução positiva, o jeito é apelar para tratamentos com ácidos ou até antibióticos.

Manchas

Se tivéssemos que elencar algum dos problemas de verão como campeão de queixas, com certeza seriam as manchas na pele. É que a exposição ao sol contribui para que elas apareçam ou se agravem. Valéria aponta que, entre os principais tipos de manchas, estão os melasmas, as efélides – ou sardas – , as melanoses solares (também chamadas de manchas senis) e as manchas brancas, nos braços e tronco, geralmente associadas a micoses.

Os melasmas, manchas escuras que costumam surgir nas maçãs do rosto, na testa e na região do buço, são causados por predisposição genética ou alterações hormonais – para saber se sua pele apresenta a condição, o melhor é se consultar com um dermatologista.

Se você já sabe que sua pele tem tendência a produzir melasmas, o melhor a fazer é evitar ao máximo que a pele fique diretamente exposta ao sol – por isso é recomendável o uso diário de filtro solar com FPS 30, no mínimo. Já para tratamento, Valéria recomenda cremes com vitamina C em sua composição, ou fórmulas à base de ácidos clareadores, como o retinoico e a hidroquinona. Antioxidantes por via oral também podem auxiliar para evitar o escurecimento das manchas já existentes.

–

Para tratar sardas e manchas senis, por sua vez, luz pulsada, lasers (realizados em clínicas especializadas), peelings ou cremes clareadores, sempre prescritos pelos médicos, são as melhores saídas.

Jardis conta que, antigamente, lasers usados no tratamento de manchas costumavam ser mais agressivos para a pele, mas isso mudou. Hoje há no mercado aparelhos capazes de clarear as manchas com disparos de luz mais rápidos, tendo, assim, menos danos térmicos, mais ação mecânica e menor tempo de recuperação da pele.

Sobre as micoses, é preciso agir com cautela: “O tratamento deve ser orientado por uma dermatologista, já que muitas vezes ele depende de uma combinação entre xampus e cremes antifúngicos. Em casos mais avançados o uso de tratamento via oral pode ser necessário”, explica Valéria.

Alimentação

Você já deve imaginar que uma pele bem cuidada, ainda mais pós-verão, não depende apenas de esforços externos. Por isso, hidratar de dentro para fora é fundamental. Jardis, ao afirmar que esta é a melhor época do ano para tratar a pele, recomenda que entre dois e três litros de água sejam ingeridos diariamente, acompanhados por uma alimentação rica em folhas verdes e verduras em geral, que possuem ação anti-inflamatória para o corpo.

–

A dica para não errar nunca mais é combinar alimentação saudável com um programa de cuidados com a pele feito em casa, além de tratamentos feitos em consultório.

Proteção solar

Como já mostramos para você, o frio também requer o uso de filtro solar – logo, nunca se pode abrir mão do produto, o incorporando à sua rotina de cuidados diários, já que as radiações ultravioleta estão presentes, não importando a estação do ano.

“Elas atravessam os vidros de casa, do carro, e estão presentes até mesmo em dias nublados. Assim, criar o hábito de usar filtro solar todos os dias, pela manhã, é a estratégia número um de prevenção do envelhecimento”, conclui Valéria.