Sabe tudo de menstruação? Os 15 mitos e verdades mais comuns sobre o tema

Nada de tabu! Vamos falar abertamente sobre menstruação, algo absolutamente normal e que deve ser tratado com naturalidade para que não restem dúvidas.

Quer ver se você está por dentro de tudo sobre o tema? Conversamos com especialistas que explicaram cada uma das questões mais comuns sobre menstruação.

1. Dá para engravidar menstruada

VERDADE! É raro, mas pode acontecer. “Mulheres com ciclo curto, de 21 dias por exemplo, podem ovular no dia 7 do ciclo”, explica a dra. Fernanda Torras, ginecologista, obstetra e mastologista. Fazendo as contas: como os espermatozoides podem viver por dias no corpo da mulher, se a relação ocorrer no quinto dia, enquanto ainda há menstruação, ele pode estar vivinho quando a ovulação acontecer. E aí, há risco de fecundação.

E atenção: “Não confunda menstruação com sangramento que pode descer no período ovulatório, porque nessa época, sim, dá pra engravidar facilmente”, explica o ginecologista e obstetra Alberto Guimarães.

2. É normal expelir coágulos durante a menstruação

VERDADE! Pequenos coágulos são típicos da descamação do endométrio, então não é preciso de preocupar com eles. “Inclusive, é possível até que haja mais cólicas quando eles são eliminados pelo corpo”, diz o dr. Alberto.

3. Mulheres que vivem muito tempo juntas menstruam na mesma época

VERDADE, mas não é regra e os motivos são desconhecidos. “A hipótese está relacionada à ação dos ferormônios, substâncias que as mulheres exalam e que poderiam ser reconhecidas por outros organismos femininos, sincronizando hormônios do ciclo menstrual”, aponta a ginecologista.

4. TPM não existe

MITO! Na fase que antecede a menstruação, os níveis hormonais de estrogênio e progesterona se alteram demais e muitas mulheres são sensíveis a essa flutuação. O resultado são sintomas físicos (como dor nos seios e dor de cabeça) e emocionais (irritabilidade e sensibilidade), a chamada tensão pré-menstrual.

5. A produtividade da mulher no trabalho pode cair durante a menstruação

VERDADE! “Durante os últimos dias do ciclo menstrual, o organismo da mulher sofre ação da predominância hormonal da progesterona. Para mulheres mais sensíveis, este hormônio pode trazer cansaço físico e emocional, fadiga, edema muscular, além dos incômodos do período menstrual, como dor em cólica, dor lombar, aumento de fatores de inflamação”, relaciona a dra. Fernanda.

Em alguns países até existe a licença-menstrual – no Brasil, o projeto de lei está em discussão.

6. O período menstrual mexe com a imunidade da mulher

VERDADE! E, novamente, a culpa é da progesterona. “Há uma queda na imunidade celular devido à ação da progesterona nesta fase. Dificilmente na mulher com ciclos hormonais saudáveis ocorre adoecimento por conta desta variação na imunidade, mas algumas mulheres podem notar maior frequência de doenças neste período”, afirma a médica.

7. Métodos contraceptivos que interrompem a menstruação causam infertilidade

MITO! “O que pode ocorrer é um período maior para a retomada das funções do endométrio (camada uterina que sangra e recebe o embrião), de acordo com o método usado e predisposição da mulher, porém, nunca disfunção definitiva”, atesta a dra. Fernanda.

8. Não menstruamos quando estamos dentro da piscina

MITO! “A menstruação continua normalmente, mas a pressão da água segura o fluxo”, esclarece o dr. Alberto.

9. Fazer sexo menstruada aumenta o risco de contrair doenças

VERDADE! Os médicos explicam que a abertura do colo do útero nesse período reduz a barreira contra infecções.

10. A menstruação mexe com a atividade do intestino

VERDADE! Alguns hormônios da menstruação podem alterar o peristaltismo intestinal – os movimentos involuntários de contração que impulsionam o bolo fecal. “Há mulheres que reclamam de intestino preso e outras apresentam intestino solto nesse período”, atesta a dra. Fernanda.

11. Não pode ficar com absorvente por mais de quatro horas

VERDADE! Os externos devem ser trocados a cada quatro horas e os internos, a cada três. “O absorvente aumenta o calor na região e pode provocar mudanças no pH vaginal e proliferação de bactérias e fungos”, justifica o dr. Alberto.

12. Usar lencinho umedecido na região vaginal é prejudicial

MITO! É até bom usar esse tipo de higienizador se não houver uma duchinha para remover o excesso do sangramento. Mas procure os produtos sem álcool para evitar irritações.

13. A alimentação interfere no ciclo menstrual

VERDADE! “A alimentação equilibrada e rica em nutrientes influencia no correto funcionamento hormonal do ciclo”, diz a dra. Fernanda. Ela ainda reforça que a ingestão de alimentos ricos em vitamina B6, vitamina D, cálcio, e alimentos que estimulam triptofano e serotonina ajuda no controle dos sintomas pré-menstruais.

14. Fazer exercícios físicos menstruada alivia as cólicas

VERDADE! A atividade física libera endorfina, que traz sensação de bem-estar e funciona como um analgésico natural. Mas respeite as limitações do seu corpo nessa época.

15. Podem surgir mais acnes no período menstrual

VERDADE! Por conta da ação da progesterona, pode haver aumento da oleosidade da pele e o aparecimento da acne.