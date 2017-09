Saiba mais sobre o lúpus, a doença que Selena Gomez tem

Nesta quinta-feira (14) a cantora Selena Gomez revelou ao mundo que passou por um transplante de rim há alguns meses, em decorrência do lúpus. Desde 2015 o pública já sabia que ela tinha a doença, e, assim como ela, milhões de pessoas no mundo todo têm lúpus. Só nos Estados Unidos, são mais de 1,5 milhões de pessoas, de acordo com o Lupus Research Alliance.

Mas o que é o lúpus, afinal?

Trata-se de uma doença autoimune, ou seja, uma doença em que o sistema imunológico ataca partes do corpo em vez de proteger. Isso leva a inflamações e danos em diversas partes do corpo, como articulações, pele, rins, coração, pulmão, vasos sanguíneos e cérebro. Os sintomas da doença são diversos, mas os mais comuns são fadiga, dores nas articulações, febre, irritação na pele e problemas renais.

Ainda sabe-se relativamente pouco sobre o lúpus. Um fato é que mais mulheres do que homens têm essa doença – para cada 9 mulheres, apenas 1 homem tem lúpus. Além disso, mulheres negras, latinas e asiáticas tem mais tendência a ter lúpus do que mulheres brancas.

O lúpus ainda não tem cura, mas tem tratamento. Quem tem ou suspeita ter a doença, deve procurar um médico reumatologista, que é o especialista mais apto a oferecer tratamento. Com os cuidados adequados, as pessoas que têm lúpus podem viver de forma ativa e saudável, e por muitos anos.