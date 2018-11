Sua rotina de cuidados com a saúde ainda mais completa

Nossa rotina de beleza já está cheia de passos deliciosos e fundamentais para nos sentirmos bem e saudáveis, não é mesmo? Mas nós sabemos, também, que cuidar da gente nunca é demais. Não à toa, carregamos sempre com a gente uma necessaire cheinha de coisas que não vivemos sem e estamos sempre antenadas para saber se nossos cuidados com a pele, o corpo e o cabelo estão perfeitos.

E é por isso que hoje vamos falar de… dentes! É isso mesmo, meninas. Nossos dentes também envelhecem e precisam de cuidados especiais. Muito mais que uma questão estética, trata-se de um problema marcado pela corrosão e desgaste do esmalte. Dores, aumento da sensibilidade e alterações na mastigação são algumas das consequências dessa encrenca que triplicou na última década entre os jovens.

“Não é raro nos depararmos com pacientes de 25 ou 30 anos, mas com a dentição equivalente ao dobro da idade”, comenta o dentista Paulo Vinícius Soares, professor da Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais e tem pós-doutorado pela Universidade de Illinois, em Chicago, Estados Unidos.

A verdade é que nosso estilo de vida conta muitos pontos nesse enredo, não é mesmo?

Então hoje é dia de acrescentar alguns detalhes importantes no nosso dia a dia e colocar um kit elmex® agora mesmo na necessáire. Dá uma olhada nas dicas:

– Capriche na hidratação

Nós já sabemos que beber água é essencial para o bom funcionamento dos órgãos e para pele que é uma das primeiras a mostrar as marcas da desidratação, que perde elasticidade e ganha rugas.

A novidade é outra: “a água também é de extrema importância para saúde bucal”, comenta a nutricionista Bianca Naves, da clínica Nutrioffice, em São Paulo. Isso porque ajuda na produção da saliva, uma grande aliada na manutenção do PH.

-Evite algumas bebidas

Aliás, quando o assunto é preservar a dentição, é preciso ter cautela com o consumo de bebidas cítricas, isotônicos, café, vinho e até do festejado chá-verde. É que eles contribuem para o aumento da acidez na boca e são capazes de favorecer a corrosão do esmalte. “Após o consumo de alimentos ácidos, deve-se enxaguar muito bem a boca com água antes de usar a escova de dente”, ensina o professor Paulo Vinícius.

– Drible o estresse

Estar à mercê do nervosismo aumenta a chance de entrar para o time dos chamados “apertadores bucais”. “São as pessoas que cerram os dentes em momentos de tensão”, comenta Soares. Isso pode levar a uma sobrecarga das articulações, impactando nas gengivas e na reabsorção óssea. Não bastasse, a ansiedade no cotidiano interfere com a produção de saliva e favorece a corrosão do esmalte.

Sem contar , claro, todos os prejuízos à saúde. Por isso, tente domar o estresse do dia a dia. Parece impossível? Que seja apenas alongar e respirar profundamente. Também procure reservar um tempo para atividades que despertem boas sensações. Um hobby costuma aliviar as tensões. Assim, você colabora para o equilíbrio de hormônios e os resultados vão repercutir em todo o corpo.

– Coma com equilíbrio

Apostar na variedade é garantia de uma boa oferta de nutrientes e outras substâncias essenciais à saúde e que reflete na beleza, seja da pele ou dos cabelos. E lembre-se de não cair na cilada de aderir às dietas da moda. A busca pelo emagrecimento rápido pode colocar até seus dentes em risco. Uma das últimas manias – que não tem embasamento científico – é a mistura de água com limão em jejum. A bebida ácida pode ser corrosiva ao esmalte. O mesmo efeito de corrosão dental pode ser desencadeado pelo jejum intermitente. “Essa prática também pode interferir com a produção de saliva e com o PH da boca”, diz a nutricionista Bianca.

E se você não tem nenhum tipo de alergia à proteína do leite ou intolerância à lactose, não há motivos para excluir os lácteos do cardápio. Leite, queijo e iogurte são as melhores fontes de cálcio, mineral indispensável para quem quer ter um sorriso saudável. “Esses alimentos também oferecem fósforo e caseína, que contribuem para manutenção do esmalte dos dentes”, ensina Bianca Naves.

CUIDE DA SAÚDE DOS DENTES

O ritual anti-aging só fica completo quando a boca está saudável. Além da atenção para manter longe o perigo das cáries, da gengivite e do mau hálito, a tendência, especialmente na Europa, é de blindar os dentes contra o envelhecimento precoce, assim como usamos nosso queridinho filtro solar para proteger a pele. A boa notícia é que essa blindagem contra o envelhecimento acabou de chegar por aqui.

A linha de produtos elmex®, que tem fórmula exclusiva desenvolvida na Suíça, contém uma substância chamada fluoreto de amina, um grande aliado para termos dentes saudáveis, protegidos e fortes, a vida toda. “O flúor veio somar esforços para prevenirmos as doenças bucais bacterianas e a placa ou biofilme. Agora estamos em outro estágio: o fluoreto de amina preserva o esmalte de efeitos corrosivos desencadeados pela acidez da boca”, explica Soares.

A descoberta do uso do fluoreto de amina como protetor do esmalte é uma tecnologia consolidada na Suíça, Áustria e Alemanha há anos, mas o seu uso em cremes dentais é inédito no Brasil. O papel de elmex® é simples, meninas: ele está chegando por aqui para ser um aliado na prevenção e proteção do esmalte contra os impactos do dia-a-dia, sem ter que mudar seus hábitos. Então, a partir de agora, vamos incluir esse passo na nossa rotina de bem-estar e saúde e cuidar ainda mais do nosso sorriso para ter os dentes saudáveis por toda a vida 🙂

