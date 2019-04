SUS terá nova vacina contra meningite, a ACWY, que cobre 4 tipos da doença

Mais uma vacina importantíssima deverá entrar no calendário de vacinação: a Meningo ACWY. Essa informação foi dada pela Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), que afirmou que a decisão já foi tomada pelo Ministério da Saúde, mas ainda não há data certa para entrar em vigor.

Atualmente a vacina está disponível apenas no sistema particular e custa, em média, R$ 350 cada dose. Já a rede pública oferece a vacina contra meningite C, mas essa nova vacina deverá substituí-la, cobrindo mais três tipos de sorologia.

A decisão foi tomada devido a uma análise que apontou uma mudança na epidemiologia da meningite com aumento dos casos da tipologia W – não coberta pela vacina atualmente disponibilizada pelo sistema público. Dados da SBIm mostram que em 2007, os casos de meningite pelo tipo W eram de 4,1% em Santa Catarina, mas no ano passado esse número já estava em 39,3%.

A proposta é começar a aplicação da vacina pelos adolescentes, mais suscetíveis à transmissão, e ir aumentando a oferta a outros grupos gradualmente.

O Ministério da Saúde deve publicar em breve o pregão para receber propostas de laboratórios interessados em vender o imunizante.