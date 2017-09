Tudo o que você precisa saber sobre 12 doenças cardiológicas

Setembro é o mês do coração. Entidades da área de saúde de todo o Brasil se unem para fazer campanhas informativas sobre todos os problemas que atingem o sistema circulatório. E você, sabe quais são as principais doenças cardiológicas que afetam as mulheres no país?

É hora de descobrir! Lembrando que a rede SalomãoZoppi Diagnósticos, com mais de 30 anos de experiência e 11 unidades em São Paulo e Osasco, pode ajudar no diagnóstico com atendimento humanizado e confiança nos resultados.

photo_library Abrir galeria 12 fotos

Diagnóstico avançado Os principais exames usados para detectar problemas cardíacos

– Exames de sangue

– Eletrocardiograma

– Ecocardiograma

– Angiografia

– Cateterismo

– Monitor cardíaco portátil

– Monitor Holter

– Ecocardiograma transtorácico

– Ecocardiograma transesofágico

– Tomografia computadorizada

– Ressonância magnética

– Ultrassom

– Teste ergométrico

– Raios-x

Fontes

Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde, Instituto Nacional de Saúde, Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Hipertensão, American Heart Association