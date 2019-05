Tudo sobre coletor menstrual: como comprar, colocar (15 dobras) e cuidar

A situação é comum: a mulher compra o famoso copinho acreditando que ele vai mudar a vida, que nunca mais vai comprar absorvente. Mas quando ela parte para a ação, não é tão simples assim. Inserir o coletor menstrual no canal vaginal pode parecer uma missão impossível. Não, você não está sozinha! E, sim, dá para fazer direitinho e chegar finalmente àquela parte de mudar a sua vida!

“A única desvantagem do coletor é o período de adaptação”, afirma Luisa Cardos, representante da categoria de Marketing da Korui, empresa que vende o produto.

Então vamos lá: para te ajudar nessa missão, ilustramos de forma didática algumas dobras possíveis para que ele encaixe direitinho e você se sinta confortável. Uma delas deve dar certo, não desista! Além disso, listamos os tipos de coletores do mercado para que você acerte na compra. E ainda tem dicas para cuidar do seu copinho.

As 15 dobras

Para colocar o coletor menstrual com mais facilidade, tente uma destas dobras. O ideal é que ele fique posicionado na entrada do canal vaginal e, assim como acontece com o absorvente interno, não seja sentido quando estiver lá dentro.

Conforme conta Martina Borrat, da também produtora Fleurity, “por ser composto de silicone medicinal, ele é super maleável”, o que além de proporcionar conforto, faz com que seja bastante fácil moldá-lo.

zoom_out_map 1 /15 Dobra C, a mais simples de todas (Julia Vicheti/MdeMulher)

zoom_out_map 2 /15 Dobra E, parecida com a anterior, mas com uma dobra a mais. (Julia Vicheti/MdeMulher)

zoom_out_map 3 /15 Dobra S, basta dobrar o coletor no formato da letra S. (Julia Vicheti/MdeMulher)

zoom_out_map 4 /15 Dobra Caracol, aperte o coletor e enrole. (Julia Vicheti/MdeMulher)

zoom_out_map 5 /15 Dobra Triângulo. Puxe uma das partes ultrapassando o bocal até formar um triângulo. (Julia Vicheti/MdeMulher)

zoom_out_map 6 /15 Dobra Clave de Sol. Faça a Dobra Triângulo e dobre a ponta inferior em volta do copinho. (Julia Vicheti/MdeMulher)

zoom_out_map 7 /15 Dobra 7. É só juntar a extremidade superior com a inferior do lado, formando o número sete. (Julia Vicheti/MdeMulher)

zoom_out_map 8 /15 Dobra duplo 7/ Dobra tulipa. É só fazer a mesma dobra simetricamente em ambos os lados. (Julia Vicheti/MdeMulher)

zoom_out_map 9 /15 Dobra Origami. Insira o dedo na borda e empurre para dentro, até encostar na parede oposta. Depois, dobre uma das sobras por cima da outra. (Julia Vicheti/MdeMulher)

zoom_out_map 10 /15 Dobra Lábia, fazendo uma pinça com os dedos, segure um trecho da borda e o insira para dentro, envolvendo-o. (Julia Vicheti/MdeMulher)

zoom_out_map 11 /15 Dobra Lábia Béllis. Empurre para baixo um trecho da borda, depois segure a dobra envolvendo-a com o resto do copinho. (Julia Vicheti/MdeMulher)

zoom_out_map 12 /15 Dobra Diamante. Seguro o coletor na vertical e puxe o bocal em sua direção. Dobre as laterais em direção ao centro. (Julia Vicheti/MdeMulher)

zoom_out_map 13 /15 Dobra Meio Diamante. Faça a Dobra Diamante e repita o último passo dela, reduzindo ainda mais o copinho. (Julia Vicheti/MdeMulher)

zoom_out_map 14 /15 Dobra Punch Down/Dobra para Baixo. Pressionando a borda para baixo, envolva esse trecho com o resto do copinho. (Julia Vicheti/MdeMulher)

zoom_out_map 15/15 Dobra Meio Punch Down/Dobra para Baixo ao Meio. Faça a Dobra Punch Down e, após o último passo, dobre a parte inferior para um dos lados. (Julia Vicheti/MdeMulher)

Tipos de coletor

Já tentou todas as dobras possíveis e ainda não conseguiu se sentir confortável? Talvez você ainda não tenha achado o modelo certo!

As marcas que consultamos possuem diferentes tipos de coletores. Os critérios analisados para a seleção envolvem “a provável abertura do colo do útero e as pequenas variações do canal vaginal”, explica Deborah Dias, da equipe de comunicação da Inciclo, que considera fatores como idade e experiência de parto.

Inciclo

Tipo A: feito para mulheres com mais de 30 anos e/ou com filhos

Tipo B: ideal para mulheres com menos de 30 anos e sem filhos

Teen: deve ser utilizado da primeira menstruação até os 19 anos de idade

Fleurity

Tipo 1: indicado para mulheres com mais de 30 anos e/ou que já passaram por uma gestação

Tipo 2: confeccionado para aquelas com menos de 30 anos e que ainda não passaram por uma gestação



Fleurity Mini: para mulheres com colo do útero baixo, canal vaginal estreito, problemas com ressecamento vaginal, virgens e quem passou por alguma cirurgia de reconstrução

Korui

Lembre-se: se estiver tudo certo com o modelo que você escolheu e o modo como está inserido, não haverá vazamentos e nem desconforto.

Outras dicas importantes para quem quer usar coletor menstrual