Twitter promove ações para ajudar usuários com pensamentos suicidas

Para reforçar seu apoio à discussão sobre saúde mental, o Twitter está promovendo uma série de ações em sua plataforma. Desde 2018, a rede social já oferecia o serviço #ExisteAjuda, disponível em 11 países, dentre eles o Brasil, e que recentemente foi ampliado para atuar em mais quatro nações – Suécia, Itália, Bélgica e França.

O principal objetivo da iniciativa é apoiar pessoas que podem estar em situação de risco de suicídio ou automutilação, além de encorajar a procura de ajuda profissional. Assim, sempre que o usuário fizer uma busca no Twitter por termos relacionados ao tema, aparecerá, no topo da lista de resultados, uma notificação de incentivo.

No caso do Brasil, o aviso contém informações de contato do Centro de Valorização da Vida, com número de telefone (188), link para o site e perfil no Twitter.

A rede social também, por meio de uma parceria com a Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio, lançou um emoji com o símbolo oficial da campanha para ampliar a visibilidade. A imagem do laço amarelo pode ser visualizada acompanhando as hashtags #DiaMundialDaPrevençãoDoSuicídio, #PrevençãoDoSuicídio, #SetembroAmarelo e #WSPD2019.

Outra ação promovida pelo Twitter é a possibilidade de alertar a plataforma se for percebido que algum usuário está apresentando um comportamento preocupante, com indícios de suicídio ou automutilação.

Se você notar esse comportamento de algum usuário, preencha um formulário, que será avaliado por uma equipe de profissionais. Eles irão informar o usuário sobre o relato e incentivá-lo a buscar apoio. Para saber mais, acesse a Central de Ajuda.