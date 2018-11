Vírus da chikungunya é eliminado com remédio usado contra hepatite C

Pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo fizeram uma importante descoberta: o remédio sofosbuvir, usado em pacientes com hepatite C, também pode combater a chikungunya, que até então não tem medicamento aprovado para tratamento.

A notícia é animadora, já que há previsão de um surto do vírus no Brasil nos próximos dois anos, mas o estudo ainda será complementado para saber exatamente como o farmaco atua no organismo antes de ser indicado. O estudo testou mais de mil medicamentos em células infectadas com o vírus da chikungunya e apenas o sofosbuvir foi capaz de eliminar o vírus sem danificar as células.

O ponto mais animador da descoberta é que esse medicamento já é aprovado. “O processo para obtenção de um fármaco é extremamente demorado e caro. O tempo entre o início da pesquisa e a disponibilização do produto no mercado é, em média, de 12 anos. O sofosbuvir é uma droga que passou por todo o processo de aprovação para uso humano. Isso possibilita que ela possa vir a ser utilizada contra a chikungunya em um a três anos”, diz o orientador da pesquisa, o professor Lucio Freitas-Junior.

A doença é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, vetor de zika e febre amarela, e a aposta é que o medicamento também tenha efeito no combate a elas.