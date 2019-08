Temas como masturbação, infecções vaginais e anatomia feminina, que muitas mulheres têm vergonha de levar ao médico, são explicados com clareza e sem tabus na Pussypedia, uma verdadeira enciclopédia online sobre o corpo feminino.

A ideia partiu da jornalista Zoe Mendelson, que mora na Cidade do México, e que se aliou a duas outras mulheres: Jackie Jahn, candidata a PhD na Escola de Saúde Pública de Harvard, e Maria Conejo, artista plástica e designer que cria as ilustras incríveis autoexplicativas do site.

Com conteúdo em inglês e espanhol, o site traz diversos artigos e matérias originais dos mais variados temas (como lavar a sua vagina, dores na hora de transar, mudanças na vagina durante e depois da menopausa…).

E há uma parte interativa muito bacana: 3D Interactive Pussy – uma representação do corpo da mulher que mostra os órgãos internos, permitindo que você aproxime, vire, conheça bem cada parte!

–

Todo conteúdo é gratuito, mas as fundadoras estão pedindo contribuições financeiras para conseguir levar a ideia adiante. No próprio site dá para comprar produtinhos da marca (com ilustras lindas) e fazer doações.