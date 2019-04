Você sabe o que é o bisfenol A, o BPA, de plásticos que usamos na cozinha?

O popular BPA, Bisfenol A, é uma substância química usada na produção de policarbonato, um plástico que podemos tem em casa – principalmente na cozinha e em produtos infantis, como copinhos e mamadeiras! E é aí que mora o problema… Ele pode fazer mal à saúde.

A polêmica é antiga: em 2010 a Organização Mundial de Saúde (OMS) fez estudos que concluíram que apenas em grande quantidade ele poderia oferecer risco à saúde humana. Aí, por precaução, alguns países (incluindo o Brasil), proibiram a importação e fabricação de mamadeiras que contenham a substância – pensando que bebês são ainda mais suscetíveis.

Segundo dados da Anvisa, para as demais aplicações, o PBA ainda é permitido, “mas a legislação estabelece limite máximo de migração específica desta substância para o alimento que foi definido com base nos resultados de estudos toxicológicos”.

Um estudo da agência de vigilância epidemiológica dos Estados Unidos mostra que 92% da população americana apresenta níveis de BPA na urina, porém ainda não há um consenso sobre os reais malefícios. Alguns estudos científicos feitos mundo a fora apontaram prejuízos como alterações no sistema endócrino e reprodutor até alguns tipos de câncer. O problema é que a molécula migra dos produtos para os alimentos caso ocorra mudança brusca na temperatura (aquecimento ou congelamento).

Mas se você é do time das quem preferem não arriscar, dê uma conferida na embalagem: símbolos de reciclagem com os números 3 e 7 indicam que pode haver BPA na composição. Mas as algumas empresas que evitam o BPA fazem questão de incluir um selo BPA-free (livre de BPA).