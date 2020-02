O desodorante faz parte da nossa vida há quase 132 anos e, para quem mora em países tropicais e sofre com o verão (alguém aí se reconheceu?), é um dos itens de higiene mais importantes da rotina de cuidados pessoais. Ainda assim, que atire o primeiro roll-on quem nunca teve dúvidas sobre seu uso, indicações ou composição. Mas, calma, não precisa começar a suar de aflição. Levantamos as dúvidas mais comuns sobre o produto e trazemos respostas rápidas para tudo o que você sempre quis saber.

Qual a diferença entre desodorante e antitranspirante?

O desodorante comum combate a proliferação de bactérias que provocam o mau cheiro e, com a ajuda de fragrâncias presentes em sua composição, mantém o cheirinho desagradável longe das suas axilas. O antitranspirante, por sua vez, controla a produção do suor. É que ele leva na fórmula agentes como os sais de alumínio, que bloqueiam temporariamente as glândulas sudoríparas e impedem a suadeira. Ao contrário do que muita gente pensa, desodorantes antitranspirantes não são mais agressivos do que os tradicionais, apenas agem de forma diferente. Para quem sofre com o suor excessivo, são aliados indispensáveis no dia a dia.

A inibição da transpiração faz mal à saúde?

Não. Vira e mexe o tema volta à tona e faz muita gente acreditar que os sais de alumínio presentes no desodorante antitranspirante podem “entupir” os poros e levar ao surgimento de câncer de mama. A verdade, porém, é que não há nenhuma evidência da relação entre o uso do produto e a incidência de tumores. A própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) afirma que não existem, na literatura científica, dados que possam corroborar a teoria. Outra preocupação comum envolve os parabenos, um conservante bastante utilizado na indústria de cosméticos. A Food and Drug Administration (FDA), órgão norte-americano que controla alimentos e medicamentos, reforça que não há informações capazes de ligar o uso de parabenos a riscos para a saúde humana.

Desodorante natural funciona?

Sim, mas não com a mesma eficiência de um antitranspirante. Embora as substâncias utilizadas nos preparos caseiros – bicarbonato de sódio e óleos essenciais, por exemplo – ajudem a disfarçar o mau cheiro e até diminuam a proliferação de bactérias, elas não inibem o suor, por isso podem não ser eficazes para quem sua muito ao longo do dia. Além disso, o desodorante natural precisa ser reaplicado com mais frequência que o tradicional.

Posso usar desodorante antitranspirante após a depilação?

Sim, desde que não haja feridas na pele. Às vezes, o processo de remoção dos pelos (independentemente do método escolhido) provoca pequenas lesões, e o uso do desodorante sobre elas pode causar irritações. Também é bom evitar, nesses casos, o uso de produtos que contenham álcool na composição.

Usar desodorante antes de dormir faz mal?

Não. Pelo contrário: muitos dermatologistas ensinam que essa é a melhor maneira de aproveitar os benefícios do produto. “À noite a sudorese naturalmente diminui, e o produto consegue se depositar melhor no orifício de saída da glândula sudorípara”, explica Lilia Guadanhim, dermatologista membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e médica da Unidade de Cosmiatria da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp. A dica é, após o banho, esperar as axilas estarem totalmente secas antes de aplicar o produto.

Desodorante é eficaz contra espinhas e chulé?

Vamos por partes. Embora muitos sites e blogs indiquem o uso do produto para secar a acne, ele jamais deve ser aplicado na pele do rosto. “Existem produtos específicos para isso, que devem ser prescritos em consulta dermatológica”, afirma Samar Mohamed, dermatologista do Hospital São Luiz Anália Franco. E o famigerado chulé? A médica explica que há talcos mais eficientes e próprios para esse fim, mas o desodorante pode, sim, ser borrifado nos sapatos (nunca nos pés) para aplacar momentaneamente o cheirinho local. Vale lembrar, porém, que há no mercado desodorantes antitranspirantes específicos para os pés, que podem ser aplicados sem medo nessa região do corpo e que garantem uma proteção mais eficaz contra o chulé.

Antitranspirante e antiperspirante são a mesma coisa?

Não. O termo antiperspirante surgiu de uma tradução – não muito correta – do termo em inglês “antiperspirant”, que quer dizer antitranspirante em português. Atualmente, de acordo com Mohamed, os antiperspirantes, assim como os antitranspirantes, têm a função de bloquear a transpiração, mas com uma diferença importante. “Os antiperspirantes contam com uma fórmula ainda mais preparada para criar uma espécie de tampão que bloqueia a produção de suor. São produtos para quem apresenta transpiração excessiva ou problemas de hiperidrose”, explica. Se esse é o seu caso, outra boa opção são os produtos da categoria “clinical”, que chegam a oferecer até três vezes mais proteção que um antitranspirante comum.

Posso usar desodorante corporal nas axilas?

Sim, mas saiba que o produto vai apenas perfumar a pele, sem nenhuma ação efetiva contra a transpiração. Se o objetivo é controlar o suor, melhor deixar o desodorante corporal para hidratar o corpo após o banho e apostar em um antitranspirante.

Por que minhas roupas ficam amareladas quando uso desodorante?

Depende de uma série de fatores, mas, em geral, as manchas são provocadas por uma mistura dos lipídios (gorduras) presentes na pele, do sabão para lavar roupas e dos próprios ativos antitranspirantes, além da composição do tecido – os sintéticos dificultam a evaporação do suor, o que pode levar ao surgimento de marcas amareladas. E trata-se de um privilégio que não se restringe à área das axilas. Colarinhos (que, vale lembrar, não costumam entrar em contato com o desodorante) também sofrem com essa mistura fatal entre a gordura produzida pelo corpo e as partículas de sujeira presentes no ar. A dica para evitar mancha de desodorante, no caso dos antitranspirantes, é esperar o produto secar completamente antes de se vestir e não demorar muito para lavar a roupa usada.

Qual a melhor maneira de aplicar o desodorante antitranspirante?

Pode parecer uma pergunta boba – afinal, quem não sabe passar desodorante? –, mas a verdade é que muita gente está usando o produto de forma errada e nem desconfia. No caso do roll-on, além de fazer movimentos suaves de rolagem para cima e para baixo, é importante deixar o desodorante secar por pelo menos 1 minuto antes de se vestir. Além de prevenir o surgimento das famigeradas manchas amarelas que abordamos na questão anterior, esse minutinho extra vai garantir axilas secas e livres da sensação de melado. Para quem prefere os aerossóis, o cuidado está na quantidade aplicada. Nada de despejar uma nuvem de produto sob os braços! Agite a embalagem antes do uso, mantenha uma distância de pelo menos 15 centímetros da pele e aperte o spray por 2 segundos em cada axila. Acredite, é mais que suficiente para deixar você protegido.

