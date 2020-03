Você está atrasado para uma reunião importante e, enquanto toma um banho a jato, prepara mentalmente a roupa que vai usar. Camisa social branca, calça, sapatos, tudo em ordem e escolhido, você sai do banho, se seca rapidamente, abre o armário para pegar a camisa eleita e – pausa dramática – a peça branquinha imaginada embaixo do chuveiro foi invadida por manchas amarelas salpicadas no colarinho e na área sob os braços. Quem nunca?

As detestáveis marcas amareladas são, geralmente, resultado da combinação entre o suor produzido pelo corpo, o detergente de roupas e partículas de sujeira presentes no ar. No caso da região das axilas, componentes presentes no desodorante antitranspirante podem ter participação nessa união nem tão harmoniosa. Mas muita calma nessa hora. Antes de condenar sua peça favorita ao lixo, saiba que prevenir e até mesmo reduzir manchas de roupas – tanto brancas quanto coloridas – é mais fácil do que parece.

Não demore para lavar sua roupa suja

O passo número 1 é não demorar muito para lavar calças e camisas usadas. É que quanto mais tempo elas passam no cesto ou nas gavetas, maior a probabilidade de essa sujeirinha penetrar nas fibras, dificultando o processo de remoção. Usar um detergente de boa qualidade e desodorantes que não mancham, é claro, também são fatores importante para aumentar a vida útil dos tecidos. E esperar o desodorante secar antes de se vestir também conta pontos, ok?

Saiba quando aplicar seu desodorante antitranspirante

Os produtos antitranspirantes podem gerar manchas nas roupas pela interação entre os ativos antitranspirantes e o suor de cada indivíduo. Essas marcas geralmente se manifestam como manchas amarelas na roupa branca e como manchas ou crostas brancas em tecidos de cores escuras.

Para prevenir a formação de manchas, é importante que o antitranspirante seja aplicado primeiro – antes de colocar as roupas – e estar completamente seco antes de se vestir. Outro ponto importante é não colocar muito produto, apenas a quantidade recomendada para cada formato. O aerossol, por exemplo, deve ser aplicado por 2 segundos em cada axila.

Manchou! E agora?!

Normalmente é possível prevenir as manchas seguindo os passos descritos anteriormente. Se, mesmo assim, a roupa manchou, a melhor maneira de resolver o problema é esfregar o tecido com uma escova ceia de sabonete em barra sobre a área manchada. Lembre-se de esfregar os dois lados da roupa, enxaguar com água e deixar secar. A estratégia pode não remover 100% da mancha, mas isso vai melhorar visivelmente.

Outras opções para remover as manchas de desodorante

Bicarbonato de sódio: misture um pouco de bicarbonato de sódio com uma pequena quantidade de água, formando uma pasta. Aplique sobre a mancha com uma escova e siga as instruções acima. Para garantir que isso não vai danificar a cor do vestuário, teste primeiro em uma pequena área não visível do tecido.

Vinagre branco: deixe a parte manchada da roupa de molho no vinagre branco por 1 hora. Em seguida, esfregue a área com uma escova. Em seguida, lave na forma normal (por exemplo, na lavagem com detergentes que usa habitualmente) para eliminar o cheiro de vinagre. Para garantir que isso não vai danificar a cor do vestuário, teste primeiro em uma pequena área não visível do tecido.

Como tirar manchas de desodorante de roupas coloridas ou escuras

Para essas peças, o bicarbonato de sódio e o vinagre branco, citados acima, são grandes aliados. No caso do vinagre, misture duas colheres de sopa do produto em uma xícara de água, aplique sobre a mancha e deixe agir por pelo menos 30 minutos. Se a mancha for antiga ou muito resistente, use a mesma quantidade de água e de vinagre, aplique sobre o local e esfregue com uma escova macia. Se preferir o bicarbonato de sódio para tirar as marcas de desodorante, o segredinho é misturá-lo com água e sal. Para cada litro de água, adicione uma colher de sopa de bicarbonato e outra de sal. Aí é só deixar a peça de molho nessa mistura por 2 horas e lavá-la normalmente.

Outra opção é fazer uma pastinha de bicarbonato com água e aplicá-la sobre a mancha previamente umedecida, escovando suavemente. Para acelerar o processo, despeje um pouco de vinagre branco enquanto esfrega a peça. Mas não se assuste: em contato com o vinagre, o bicarbonato de sódio vai borbulhar imediatamente. Isso acontece porque o primeiro é ácido e o segundo é uma base – e é justamente a reação entre os dois que vai ajudar na remoção da mancha.

Como remover manchas amarelas de peças brancas

A camisa branca é um curinga em qualquer guarda-roupa, especialmente no de quem usa roupa social para trabalhar. Mas, de tempos em tempos, não tem jeito, uma indesejável paleta amarelada vai colorir o tecido branco. Para removê-la sem estragar as fibras, a água sanitária pode não ser a melhor ideia. Além dos preparos à base de bicarbonato de sódio e vinagre branco que mostramos acima, a água oxigenada também serve de alvejante para roupas claras. Basta preparar uma mistura em iguais proporções do produto com água e bicarbonato de sódio, deixar a peça imersa na solução por 1 hora e lavá-la como de costume.

“Outra opção é lavar a área com sabão de coco e deixar um pouco no sol. Mas essa tática é válida apenas para peças brancas ou claras, caso contrário pode danificar o tecido”, sugere Marinês Cassiano, especialista em cuidados têxteis da rede de lavanderias 5àsec. “Em roupas de algodão, você pode usar água quente para alvejar”, completa. O cloro, lembra ela, não está proibido, mas é bom saber que ele danifica as fibras do tecido e, portanto, diminui sua vida útil.

Como remover manchas de tecidos sintéticos

Muita gente não sabe, mas as fibras naturais, como algodão, linho e seda, amarelam com mais facilidade. Por isso, peças de poliamida, poliéster, acrílico, elastano e outros tecidos sintéticos – alô, roupas da academia – são mais fáceis de cuidar. Os detergentes de roupa costumam ser eficazes na remoção de manchas desses itens, e o bicarbonato também está liberado para a maior parte deles.

Mesmo assim, atenção à temperatura da lavagem e da secagem, pois esse tipo de fibra não resiste ao calor. No caso de peças delicadas, acomode-as em um saco de nylon ou em uma fronha branca para lavagens à máquina. E se você é do tipo que mede o amaciante contando até dez e adora deixar cair um chorinho, Marinês avisa: “O produto é utilizado para hidratar a fibra e, em excesso, pode deixar as peças gordurosas”.

Com as roupas já limpas e secas, uma dica preciosa – e que vale para todos os tipos de tecido, especialmente os brancos – é envolvê-las em sacos de TNT. Isso ajuda a proteger tanto do pó quanto da luz. “Evite os sacos plásticos, pois o material não permite arejar a roupa, causando manchas amareladas e mofo”, completa a especialista.

Para saber mais sobre o tema: Segredos da Pele.