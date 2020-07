Roupas coloridas pedem certos cuidados para manter seus tons vibrantes por mais tempo – afinal, ninguém merece abrir o armário em busca do pretinho básico perfeito e se deparar com um vestido cinza-desmaiado. Escolher um sabão de qualidade, usar o ciclo “delicado” da máquina de lavar e não deixar as peças de molho por mais de 45 minutos são algumas dicas simples para evitar que as cores da sua peça preferida escoem pelo ralo.

Mesmo quando bem tratados, no entanto, nossos vestidos e camisetas não estão livres de ganhar certas manchinhas de presente… vinho, molho, suco – quem nunca? E até o suor do corpo e o desodorante podem deixar rastros de sua passagem pela fibra dos tecidos. É aí que vem a pergunta inevitável: como tirar mancha de roupa colorida? Calma que esses vestígios podem desaparecer mais facilmente do que você imagina.

A dica mais valiosa para evitar que as manchas se fixem no tecido é lavá-las quanto antes e, de preferência, enquanto ainda estiverem úmidas. Nem sempre isso é possível, claro. Caso você esteja na rua quando um desses acidentes acontecer, tente ao menos secar a mancha com um papel toalha, sem esfregar, apenas o pressionando sobre o líquido e esperando que o absorva. Pode não evitar 100% a mancha, mas certamente ajudará a suavizá-la.

Alguns ingredientes caseiros também são grandes aliados para tirar mancha de roupas brancas e amarelas ou coloridas. Vinagre branco e bicarbonato são alguns deles. Para as comuns, basta aplicar o vinagre e o bicarbonato de sódio sobre a mancha e lembre-se de fazer isso num ambiente ventilado, lavando como de costume depois disso. Para as difíceis, como manchas de vinho, o bicarbonato é o melhor aliado e pode ser adicionado durante a lavagem junto ao seu sabão em pó de preferência.

Manchas de desodorante em roupas coloridas

Algumas manchas, no entanto, podem ser evitadas. É claro que não estamos falando daquele molho de tomate maroto que resolve mergulhar no seu colo durante uma manobra com os talheres. Mas marcas esbranquiçadas de desodorante em tecidos escuros, por exemplo, são fáceis de prevenir.

O segredo está em aplicar o produto nas axilas e esperar que ele esteja completamente seco antes de se vestir. A quantidade de produto utilizada também é determinante. No caso dos aerossóis, uma borrifada de 2 segundos é mais que suficiente. É importante, também, aplicar a uma distância de 15 centímetros. Se mesmo assim a indesejável crosta esbranquiçada surgir, passe uma escova macia e seca sobre ela, tanto do lado de fora como do de dentro da roupa. Isso pode ser mais eficaz do que sair correndo para mergulhar a peça em água.

Em roupas de tons claros, os vestígios do desodorante normalmente se manifestam na forma de manchas amareladas. Elas são o resultado da interação entre os sais e lipídios que compõem o nosso suor, os ativos do próprio desodorante, partículas de sujeira presentes no ar e até o sabão usado para lavar as peças. Aqui também vale a estratégia de esperar as axilas estarem totalmente secas antes de vestir a roupa.

Outra dica para que o suor não arruíne todas as suas camisas são usar um desodorante antitranspirante. Esse tipo de cosmético contém cloridrato de alumínio, que, ao entrar em contato com a pele, forma uma espécie de gel que inibe a transpiração temporariamente, deixando as axilas (e as roupas!) secas durante o dia. Ainda que isso não evite as manchas para sempre, certamente vai diminuir a sua incidência.

Caso a inimiga já tenha se instalado na fibra do tecido, lance mão do bicarbonato de sódio: misture um pouco dele com uma pequena quantidade de água, formando uma pasta. Aplique-a sobre a mancha com uma escova e siga a lavagem. Para garantir que isso não vai danificar a cor do vestuário, teste primeiro em uma pequena área não visível do tecido.

Outros conteúdos em Segredo da Pele.

Conteúdo produzido por UNILEVER