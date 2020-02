Assim como em vários outros aspectos da vida, a escolha do desodorante antitranspirante é pessoal. Nela interferem características próprias de cada um, como a quantidade de suor produzido e seu odor, a sensibilidade da pele e até as preferências do consumidor. Por exemplo, tem quem goste de um produto bem perfumado para se sentir cheirosa durante todo o dia, enquanto outras mulheres consideram prioritário sentir as axilas secas, livres de qualquer umidade.

Mas, para nossa sorte, a indústria cosmética está continuamente de olho no mercado, procurando desenvolver produtos que atendam às demandas de cada uma das mulheres. É praticidade que você procura? Ou sua prioridade é manter as axilas sequinhas durante todo o dia? Seja qual for sua necessidade, há um desodorante antitranspirante perfeito para chamar de seu.

Veja as opções disponíveis e escolha aquela feita sob medida para você:

– Aerossol: ao acionar a válvula da embalagem, o produto é liberado em forma de jato refrescante. Isso porque ele combina pequenas partículas dos ativos desodorantes e antitranspirantes com uma substância de alta pressão, ou seja, um gás. Sua vantagem é proteger contra as bactérias que causam o mau cheiro, proporcionar uma sensação de frescor e, ao mesmo tempo, secar rapidamente.

– Stick: também conhecido como bastão, oferece uma aplicação prática e eficiente e é recomendado principalmente para os casos de transpiração excessiva. Isso porque, ao ser aplicado, o desodorante antitranspirante forma uma camada de gel que atua como uma película protetora na superfície, reduzindo a liberação do suor ao longo do dia e proporcionando a sensação de axilas sequinhas por mais tempo.

– Roll-on: assim como os sticks, são práticos e podem ser levados na bolsa para um “retoque” durante o dia. Sua embalagem possui uma esfera que, aplicada em movimentos circulares, distribui o desodorante, em consistência de um creme fluido, nas axilas. Oferece aplicação uniforme e é absorvido rapidamente. Porém, assim como o desodorante stick, não deve ser compartilhado, já que a embalagem tem contato direto com a pele e há risco de contaminação.

– Creme: disponível em bisnagas ou potes. Os agentes emolientes da sua composição tornam o produto mais consistente e com toque mais seco do que o roll-on. Seus ativos atuam como desodorantes e antitranspirantes, e dão uma sensação de maciez e hidratam a pele. Por isso, é indicado principalmente para quem tem axilas sensíveis, que ficam irritadas facilmente.

Seja qual for a versão

Lembre-se de que todos os desodorantes eliminam da superfície da pele as bactérias responsáveis pelo famoso cecê, e ainda levam em sua fórmula fragrâncias que ajudam a disfarçar o mau cheiro e deixam aquele perfuminho gostoso. E, se o desodorante for antitranspirante, ou seja, tiver sais de alumínio em sua composição, ele agirá na redução do suor e da sensação de umidade na pele.

