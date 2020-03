Inclua a esfoliação em sua rotina de cuidados. O uso de pedra-pomes e lixas uma vez por semana ajuda a remover o excesso de pele morta – que serve de alimento para as bactérias causadoras do mau cheiro nos pés.

Sempre que possível, evite utilizar o mesmo par de sapatos em dias seguidos. Assim você garante que eles estejam bem secos antes do próximo uso. Aqui também vale escolher materiais que permitam a evaporação do suor. Lona, couro e tecidos sintéticos desenvolvidos com essa finalidade são boas pedidas. Calçados de plástico devem passar longe do guarda-roupa de quem quer evitar o cheirinho desagradável nos pés.