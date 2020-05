Já reparou como, a cada dia, surgem novos produtos para a higiene? São tantas novidades que a gente acaba ficando confusa, sem saber qual o mais adequado para as nossas necessidades. E, quando se trata do desodorante, haja variedades! Tem em creme, aerossol, stick e roll-on, antitranspirante, com ou sem cheiro, com ou sem álcool e muito mais.

A oferta de tantas opções não acontece à-toa, e sim porque a indústria de higiene sabe que nenhuma mulher é idêntica à outra, e que cada uma tem características, necessidades e gostos muito pessoais. E, para atendê-las, investe em pesquisas e tecnologia de ponta até desenvolver produtos específicos para cada uma das consumidoras. Por exemplo, para quem transpira excessivamente, o desodorante antitranspirante é o mais indicado, já que dá uma força extra no controle do suor.

Já para quem tem a pele sensível, o ideal é optar pelo desodorante livre de álcool. Mas atenção, muita calma nessa hora. O ingrediente não deve ser visto como um vilão, muito pelo contrário. Ele apresenta ação antisséptica, que ajuda a combater o mau odor em regiões como axilas e manter o cuidado com os pés. Porém, para quem tem a pele delicada, que coça e fica vermelha facilmente, a substância pode irritar e ressecar ainda mais. A saída, nesse caso, é evitar produtos que levem álcool na composição.

Axilas merecem carinho

Elas ficam ali, escondidinhas debaixo do braço, sofrendo o atrito da roupa, mas, na correria do dia a dia, muitas vezes esquecemos de tratá-las com o cuidado que necessitam. Pode prestar atenção: passamos hidratante no corpo, aplicamos creme no rosto, e nas axilas? Nada! Isso sem falar da agressão que a pele da região sofre na depilação – seja com lâmina de barbear ou cera quente. O resultado é ressecamento, coceira e escamação – além do risco das axilas escuras e também o escurecimento da pele. E se, para completar, o desodorante usado levar álcool na composição, a chance de ressecar e manchar é ainda maior. Por isso, a melhor escolha para depois da depilação, ou quando você estiver com a pele desidratada, é optar pela versão sem álcool.

Vale, ainda, optar por um desodorante em creme, que contém ativos que controlam a transpiração, fragrâncias que ajudam a disfarçar o mau cheiro e deixam aquele perfuminho, além de agentes emolientes que amaciam e hidratam a pele.

Outra dica? Depois do banho, pode passar o seu hidratante corporal nas axilas, sem problemas! É só deixar a pele absorver o produto e na sequência, aplicar o seu desodorante favorito. O resultado é pele hidratada, macia e protegida!

Outros conteúdos em Segredo da Pele.