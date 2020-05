Na busca por uma vida mais saudável para as pessoas e o planeta, o consumo de produtos naturais, orgânicos e veganos, antes restrito aos alimentos, hoje se ampliou e chegou à indústria de produtos de higiene pessoal. Cada vez mais os consumidores têm se preocupado em adotar hábitos alinhados à preservação do meio ambiente e aos cuidados com a saúde. Essa mudança de comportamento é positiva, sem dúvida, desde que as escolhas levem em conta os benefícios reais de cada opção. Ou seja, é importante checar a embalagem e avaliar os prós e contras de cada produto, para não levar gato por lebre. Então, dica de amiga: na hora da compra, veja se aquele item realmente entrega as qualidades que você procura.

O veganismo nos itens de higiene

De acordo com a Associação Brasileira de Veganismo, ser vegano é, basicamente, não explorar os outros animais e promover um estilo de vida que beneficie as pessoas, os animais e o meio ambiente. Especificamente em relação aos cosméticos e itens de higiene pessoal, quem adota o veganismo evita o consumo de produtos que tenham sido testados em animais ou que contenham componentes de origem animal na formulação, como, por exemplo, sabonetes feitos de glicerina animal, maquiagem contendo cera de abelha e xampu com tutano de boi.

Assim, quem é vegano deve, na hora da compra, checar no rótulo das embalagens quais os componentes do produto. Felizmente, hoje em dia, muitas empresas estampam no rótulo informações como: “não testado em animais” ou “produto livre de ingredientes animais”.

Convencionais têm o seu valor

Produtos como o desodorante vegano têm suas qualidades e proteger os animais e o planeta deve ser um compromisso de todos. Mas é importante, também, optar por itens que atendam às necessidades de cada consumidor. Por exemplo, imagine uma pessoa que sofra com a bromidrose axilar, ou seja, que sofre com o mau cheiro que surge quando as bactérias naturalmente presentes na pele metabolizam o suor. Constrangimento é pouco, concorda? E o problema pode ocorrer não só nas axilas, mas também nos cuidados com os pés, provocando o famoso – e terrível – chulé.

Agora, pense bem: será que o desodorante natural, ou aquele sem alumínio, ou um desodorante vegano conseguem oferecer a mesma proteção que um antitranspirante convencional? Antes de responder, lembre-se de que o desodorante antitranspirante é o mais indicado para quem busca controlar a umidade da pele e prevenir o mau cheiro, já que oferece dois benefícios ao mesmo tempo: de um lado, sua formulação conta com agentes antissépticos que ajudam no combate às bactérias causadoras de mau odor. De outro, a presença dos sais de alumínio, por exemplo, o cloridrato de alumínio, sal que, ao entrar em contato com a pele, se dissolve e se transforma em gel que forma uma película protetora na superfície, diminuindo a liberação do suor durante algumas horas. A pele permanece seca por mais tempo, tornando-se menos atrativa para as bactérias. Resultado? Horas e horas livre de cecê.

E fica a dica: os desodorantes para os pés são ótimos aliados para quem sofre com a bromidrose plantar e precisa dar fim ao chulé!

Então, você sabe: na hora da compra, avalie suas necessidades, cheque o rótulo das embalagens e opte pelo melhor produto para você!

