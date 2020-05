Imagine a cena: você tem aquela festa mara e quer caprichar na produção. Tomou um banho de rainha, arrasou no make e no penteado, está pronta para se vestir. Pega a camisa de seda branca do armário e… surpresa: o colarinho está todo amarelado. Ok, hora de seguir para a segunda opção: o pretinho básico, que toda mulher tem no guarda-roupa. Afinal, com ele nunca tem erro, certo? Errado. O vestido tem manchas esbranquiçadas embaixo do braço!

Para evitar essas situações e manter suas roupas limpinhas, sempre, é fundamental entender como tirar mancha de roupa branca?

Como tirar manchas de roupa branca em tecidos coloridos

Quais as causas? Geralmente as marcas ou manchas brancas sob os braços das roupas são provocadas pelo uso, muitas vezes inadequado, do aerossol. Alguns produtos se transferem facilmente para os tecidos e deixam marcas inclusive enquanto você se veste.

Como removê-las? Normalmente é possível preveni-las, mas, se de todas as maneiras a roupa manchou, a melhor forma de resolver o problema é retirar a marca com o uso de uma escova e sabão antes de tudo, de ambos os lados do tecido, para depois enxaguar com água e deixar secar. Pode não remover 100% da mancha, mas isso vai melhorar visivelmente o problema.

Dois itens simples, daqueles que a gente costuma ter em casa, são supereficientes em como tirar mancha de desodorante: bicarbonato de sódio e vinagre branco. Veja as receitinhas.

Bicarbonato de sódio: misture um pouco de bicarbonato de sódio com uma pequena quantidade de água, formando uma pasta. Aplique sobre a mancha com uma escovinha. Para garantir que isso não danificará a cor do vestuário, teste primeiro em uma pequena área não visível do tecido.

Vinagre branco: deixe a parte manchada da roupa de molho no vinagre branco por uma hora. Em seguida, esfregue a mancha com uma escova. Depois, lave da forma normal (por exemplo, com detergentes que usa habitualmente) para eliminar o cheiro de vinagre. Para garantir que isso não danificará a cor do vestuário, teste primeiro em uma pequena área não visível do tecido.

Como tirar mancha amarela de roupa branca

Quais as causas? As marcas amareladas são provocadas pelo suor que, apesar de ser incolor, pode desencadear essa reação no tecido. Isso porque, ao entrar em contato com a roupa e secar, a água, os sais e lipídios presentes na transpiração deixam resíduos na fibra e, consequentemente, as roupas em contato com o oxigênio começam a ficar amareladas. Para piorar, o detergente das roupas e partículas de sujeira presentes no ar podem reforçá-las e fixá-las.

Como removê-las?

Aqui, as recomendações são as mesmas feitas para as manchas brancas. Além dos preparos à base de bicarbonato de sódio e vinagre branco que explicamos acima, a água-oxigenada e o limão também funcionam como ótimos alvejantes para roupas claras, sem danificá-las.

Como evitar as manchas

– A regra número 1 é: roupa suja nunca, nunca mesmo, deve ser guardada no armário. Quanto mais tempo você levar para lavar uma roupa usada, mais as sujeiras vão penetrando na fibra. Resultado: maior a hipótese de surgirem manchas no tecido, e mais difícil será removê-las.

– Opte pelos desodorantes antitranspirantes, que contêm cloridróxido de alumínio, também chamado de cloridrato de alumínio. Esse sal, ao entrar em contato com a pele, se dissolve e se transforma em um gel que atua como uma película protetora na superfície, diminuindo a liberação da transpiração durante algumas horas. Resultado: você fica protegida do suor, e sua roupa também!

– Ainda em relação ao desodorante, lembre-se: nada de exageros! Coloque apenas a quantidade recomendada para cada versão: o aerossol, por exemplo, requer um jato de 2 segundos em cada axila, a uma distância de 15 centímetros na posição vertical. Além disso, vale passar o produto antes de se vestir, esperar que seque totalmente para só então colocar a roupa.

– Sempre que possível, use roupas confortáveis, confeccionadas com fibras naturais, como algodão, linho e lã, por exemplo. Esses tecidos permitem que o suor evapore com maior facilidade.

E fica a dica:

No dia a dia, para que a sujeira não se fixe na fibra e se torne uma mancha – branca ou amarela – difícil de tirar, o ideal é usar um bom detergente para roupas, capaz de limpar o suor e os resíduos de antitranspirantes deixados no tecido. Lembre-se, sempre, de checar as instruções de lavagem na etiqueta da roupa. E, por fim, só passe a ferro se a marca estiver totalmente removida, pois o calor pode intensificar a mancha, tornando-a ainda mais persistente.

