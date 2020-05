Quando falamos de mudanças climáticas, um dos pontos de maior atenção está na emissão dos gases de efeito estufa (GEE). Embora seja um fenômeno que acontece naturalmente na atmosfera, ajudando a manter a temperatura do planeta, a atividade humana vem gerando intensos desequilíbrios nessa equação. A consequência mais grave é o famigerado aquecimento global, que pode alterar o nível dos oceanos e coloca em risco a vida na Terra.

Uma das ferramentas utilizadas para calcular nosso impacto no planeta é a chamada pegada de carbono (ou carbon footprint, em inglês). Ela define a quantidade total de GEE ligada a uma pessoa, organização, indústria, cidade ou mesmo um país. Esses gases, responsáveis pelo aquecimento global, são, principalmente, o metano (CH4), o óxido nitroso (N2O) e, o mais abundante deles, o gás carbônico (CO2).

E é justamente ele, o CO2, que serve de medida no cálculo. Funciona assim: todas as moléculas que contribuem para o efeito estufa são convertidas em uma unidade chamada de CO2 equivalente (CO2e). Por exemplo, o potencial de aquecimento global do gás metano é 21 vezes maior do que o potencial do CO2. Assim, dizemos que o CO2 equivalente do metano é igual a 21.

Um estudo publicado em 2018 mediu as pegadas de carbono de 13 000 cidades em 189 países. São Paulo aparece em 63º lugar entre as 100 mais poluidoras do mundo – a capital paulista é responsável por 6% do total de emissões do Brasil.

Na tentativa de minimizar o efeito de suas atividades sobre o meio ambiente, empresas, organizações e indivíduos costumam recorrer a técnicas chamadas de sequestro de carbono. A mais comum delas é o plantio de florestas. A eficácia do método se deve ao fato de as árvores consumirem muito CO2 na sua fase de crescimento, “roubando” esse composto do ar.

Mas e você, no seu dia a dia, o que tem a ver com isso? Qual o seu impacto (ou footprint) no planeta? Já adiantamos que é bem maior do que você imagina. “Com exceção do ato de respirar, todas as outras as atividades que realizamos têm algum nível de emissão de GEE embutido. É o que chamamos de emissões indiretas”, explica a economista Carolina Grottera, doutora em planejamento ambiental e energético. A boa notícia é que diminuir nossas pegadas é mais fácil do que parece.

Ir e vir

Uma das maneiras mais eficientes é analisando como e com que frequência você se desloca. Um artigo escrito por pesquisadores da Universidade de Lund (na Suécia) e da Universidade de British Columbia (no Canadá) afirma que um único indivíduo que deixe de usar seu carro (a gasolina) por um ano poupa até 2,4 toneladas de CO2e. Embora o estudo não deixe claro se o valor se refere apenas à queima do combustível ou a todo o processo de fabricação do veículo, a mensagem é clara: sempre que possível, dê preferência a outros meios de transporte.

Se essa não é uma opção para você, saiba que manter os pneus calibrados corretamente e diminuir o uso do ar-condicionado durante as viagens já ajuda a poupar combustível e, consequentemente, emitir menos CO2. E, para quem já está de olho nas próximas férias, é bom saber que o transporte aéreo é outro grande vilão do efeito estufa. Um voo de São Paulo a Nova York, por exemplo, pode emitir o equivalente a 1,3 tonelada de gás carbônico por passageiro, dependendo do tamanho do avião.

Sobre a mesa

Aquilo que colocamos no prato diariamente também tem um impacto enorme no bem-estar do planeta. Por isso a redução no consumo de carne, especialmente a vermelha, vem ganhando cada vez mais adeptos – seja por questões éticas (o que inclui, por exemplo, utilizar produtos que não têm origem animal e/ou não são testados em animais), seja por preocupações ambientais. De fato, a produção do bife nosso de cada dia é uma das grandes fontes de emissão de gases de efeito estufa. Além da área desmatada para dar lugar ao pasto, entram nessa conta a quantidade de água utilizada na atividade e até o gás metano liberado durante o processo de digestão de vacas e bois.

Segundo relatório do Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa (Seeg), realizado pelo Observatório do Clima (OC), a agropecuária foi responsável por 22% das emissões brutas de CO2 em 2016 no Brasil. A criação de gado para corte responde por 69% desse total.

Quando devoramos um suculento hambúrguer, somam-se à nossa footprint o transporte do produto, sua refrigeração, a energia elétrica gasta pelo estabelecimento onde ele é comprado ou consumido, entre outros fatores. Mesmo para quem não consegue cortar totalmente, diminuir a ingestão de produtos de origem animal (e aí entram também laticínios e outros tipos de carne) é um bom começo.

Você já deve ter ouvido falar da importância de comprar de fornecedores locais. Pois, além da questão da valorização dos pequenos produtores, essa atitude também reduz a queima de combustível – que, já sabemos, é uma das grande responsáveis pelos gases de efeito estufa. Afinal, um pé de alface que vem de uma fazenda a 10 ou 20 quilômetros da sua casa não precisa da mesma quantidade de gasolina que uma maçã que vem de outro estado para chegar à sua mesa.

Além de prestar atenção ao local de procedência de frutas e verduras, outra dica valiosa é priorizar os produtos da estação, que demandam menos fertilizantes – e, de quebra, são mais nutritivos e baratos. O destino dos seus alimentos também é importante. Estima-se que cada brasileiro desperdice, em média, 182 quilos de comida por ano, o que, em última instância, acaba contribuindo para os gases de efeito estufa.

Footprints caseiras

Além de ficar de olho no que vai para o lixo, outras pequenas atitudes dentro de casa ajudam a diminuir nossas pegadas de carbono. Uma das mais fáceis é trocar lâmpadas incandescentes pelas de LED, que consomem até 85% menos energia, duram 25 vezes mais e ainda são mais baratas. E, claro, mantê-las desligadas quando não estão em uso.

A utilização racional dos eletrodomésticos também minimiza nosso impacto sobre os efeitos climáticos: no momento da compra, escolhendo aqueles com melhor eficiência energética; e, no momento do uso, praticando um comportamento mais austero no consumo de energia. “Ligar a máquina de lavar roupas somente quanto ela estiver cheia ajuda a economizar”, exemplifica Carolina. O mesmo vale para quem tem lava-louças – nada de acionar a máquina com apenas meia dúzia de pratos dentro.

Para entender melhor como suas atitudes diárias impactam a emissão de gases de efeito estufa, use uma calculadora de footprints, como esta. E, o mais importante: reveja hábitos, reflita sobre padrões de consumo e mude pequenos comportamentos. O planeta agradece.

