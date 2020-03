Somos os campeões latino-americanos de produção de lixo. Segundo o Panorama dos Resíduos Sólidos 2018/2019, produzido pela Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública (Abrelpe), o Brasil gerou 79 milhões de toneladas de resíduos em 2018. A boa notícia é que 92% desse total foram coletados. A má é que, em 2030, bateremos a marca das 100 milhões de toneladas. Rever hábitos de consumo e priorizar a utilização de produtos naturais são algumas atitudes conscientes – e necessárias – ao alcance de todos. Quando o assunto é reciclagem, no entanto, muita gente ainda fica perdida. Afinal, embora todo mundo saiba como descartar papéis ou latas de refrigerante, o destino de outros produtos não é tão óbvio. Para ajudá-lo nessa tarefa, preparamos um guia que ensina a reciclar latas de aerossol, roupas e outros itens tão presentes no nosso dia a dia.

Medicamentos

Pode ser aquele antibiótico que sobrou na cartela após o fim do tratamento ou o antigripal esquecido no fundo da gaveta (e que, na próxima gripe, você vai descobrir que venceu em 2015). O fato é que todo mundo tem em casa remédios fora do prazo de validade ou que não vai mais utilizar. Na hora de descartá-los, é comum ficar na dúvida entre o vaso sanitário e o lixo comum, mas na verdade as duas opções estão erradas – e são perigosas. É que a maior parte das redes de tratamento de esgoto não tem estrutura para metabolizar e eliminar por completo os fármacos. Quando jogados no lixo comum, os riscos são ainda maiores, pois uma vez despejados em aterros, esses medicamentos podem penetrar o solo e contaminar lençóis freáticos. Desde 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) instituiu a chamada logística reversa, que estipula que resíduos gerados por um produto também são responsabilidade também de quem o comercializa. No caso dos medicamentos, portanto, farmácias e drogarias devem ajudar no descarte correto. Algumas unidades básicas de saúde também recebem remédios vencidos. Consulte a Prefeitura da sua cidade para encontrar o posto de coleta mais próximo.

Latas de aerossol

Embora o aço que compõe as latas de desodorantes, inseticidas e outros produtos possa ser reciclado infinitas vezes, a verdade é que elas não devem ser descartadas como metais comuns. E o motivo é simples: o funcionamento da embalagem aerossol depende de uma mistura do produto em si e dos chamados gases propelentes, que impulsionam o conteúdo para fora da lata. Esses gases permitem que o seu desodorante aerossol, por exemplo, fique pressurizado e saia na forma de uma “nuvem” de minúsculas gotículas. O problema é que os propelentes são altamente inflamáveis e podem explodir em temperaturas próximas dos 50 °C. Por isso, a dica número 1 na hora de jogar essas embalagens fora é se certificar de que elas estão totalmente vazias. Lembre-se também de separar as tampas plásticas (estas, sim, podem seguir para a reciclagem comum) e nunca amasse ou fure as latas de aerossol. Caso elas precisem ficar um tempo armazenadas em casa antes de seguir para o destino final, deixá-las longe de fontes de calor, incluindo o sol. Por fim, procure cooperativas de coleta seletiva, redes de supermercados e postos especializados para reciclar as latas de aerossol corretamente.

Roupas

Aqui o consumo consciente é palavra de ordem! Comprar apenas o necessário, fazer trocas com amigos e investir em peças duráveis são ações que certamente já fazem parte do dia a dia de quem se preocupa com o meio ambiente. Mas, verdade seja dita, às vezes a gente enjoa mesmo de uma blusinha – quem nunca? Jogar no lixo comum está fora de questão, já que, quando se decompõem nos aterros sanitários, os tecidos liberam dióxido de carbono e metano – gases responsáveis pelo famigerado efeito estufa. Sem contar que, dependendo do tipo de fibra, o tempo de decomposição pode chegar a mais de cem anos. Por isso, se o estado da peça não permite que ela seja doada, procure ONGs que reaproveitem o material têxtil e o transformem em novos produtos. As fibras sintéticas (como poliamida e poliéster) passam por um processamento químico que permite que elas sejam utilizadas na fabricação de plásticos. Já aquelas 100% algodão podem virar barbante e até novos tecidos.

Lâmpadas

Você sabia que lâmpadas fluorescentes não podem ser reaproveitadas? Elas são fabricadas com mercúrio, um elemento que, em grandes quantidades, pode ameaçar mananciais, o solo e até mesmo o ar. A boa notícia é que esse metal é totalmente reciclável – bem como o vidro, que responde por 95% da composição de uma lâmpada. Para que isso aconteça, no entanto, o descarte correto é fundamental. Há diversos locais de recolha do produto, principalmente em supermercados e lojas de material de construção. Você pode consultar os pontos de coleta no site da Reciclus, uma entidade sem fins lucrativos formada por fabricantes. E lembre-se: separe as lâmpadas dos demais itens recicláveis em um local seco e, caso haja alguma quebrada, enrole-a em papel-jornal para evitar acidentes. O procedimento vale não só para as fluorescentes como para todos os tipos de lâmpada.

Tubos de pasta de dente

Se quando a pasta de dente acaba seu primeiro impulso é jogar o tubo vazio no lixinho do banheiro… bem, é hora de rever certos conceitos. Embora 25% da composição do tubo seja de alumínio, os 75% restantes são feitos de plástico (mais precisamente de um polietileno de baixa densidade, que permite que você o esprema para aproveitar o conteúdo até o fim). Por isso, o destino correto deste tipo de embalagem é a coleta seletiva de plásticos. A dica é tentar deixar a menor quantidade possível de resíduo dentro da embalagem, o que evita a contaminação da água no local de tratamento. Pelo mesmo motivo, recomenda-se descartar os tubos com a tampa. Só não vale jogar fora dentro da caixinha – essas devem ser destinadas à coleta de papéis ou deixadas no próprio supermercado, já que muitas redes oferecem essa opção. Também vale verificar se a caixa tem o certificado FSC (Forest Stewardship Council), que garante que o material é proveniente de florestas de manejo sustentável.

