Entender a lista de ingredientes dos cosméticos que usamos diariamente não é das tarefas mais simples. Alumínio, triclosan, parabenos e outras denominações técnicas povoam embalagens que, para a maioria das pessoas, mais parecem escritas em grego. Mas nem todo nome esquisito é necessariamente sinônimo de perigo. E aprender a ler os rótulos é um dos primeiros passos para quem se preocupa com o consumo consciente – e quer saber direitinho aquilo que aplica na pele. Então pegue sua tabela periódica e venha decifrar as fórmulas que habitam o armário do banheiro.

Sulfatos

Trata-se de um termo amplo para denominar uma extensa variedade de sais, como o lauril sulfato de sódio. “Ele é um tipo de detergente, e seu uso mais comum é em xampus, pois ajuda a criar espuma”, explica Adriano Andricopulo, professor titular da Universidade de São Paulo e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Química. Embora a espuma por si só não promova a limpeza dos fios, muita gente ainda faz essa relação – e por isso produtos que proporcionam um banho com muitas bolhas ainda são tão comuns. O lado ruim é que, em excesso, os sulfatos podem remover óleos essenciais do cabelo, tornando-o mais seco e quebradiço ao longo do tempo.

Segundo a Cosmetic Ingredient Review (organização americana que testa a segurança de ingredientes utilizados em cosméticos), embora o lauril sulfato de sódio tenha o potencial de provocar irritação nos olhos e na pele de pessoas hipersensíveis ao componente, seu uso é totalmente seguro[1]. E isso inclui também pastas de dente e sabonetes, outros produtos em que o SLS (da sigla em inglês para sodium lauryl sulfate) está presente.

Triclosan

Ele é um conservante usado há décadas pela indústria de cosméticos e tem papel importante na composição de sabonetes, pastas de dente, xampus e condicionadores. Suas propriedades antissépticas mantêm esses produtos livres de fungos e bactérias. Nos desodorantes, por exemplo, o triclosan atua contra a Staphylococcus sp. e a Corynebacterium sp., que causam o mau cheiro nas axilas. Nos cremes dentais, previne gengivites e periodontites.

No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) permite seu uso em concentrações de até 0,3% em produtos de higiene pessoal. A principal ressalva do triclosan é que ele não é biodegradável, tornando mais difícil a sua decomposição na natureza, o que levaria à contaminação de microrganismos aquáticos e, consequentemente, de rios e mares.

Mas, antes de aposentar o desodorante com triclosan, saiba que, quando usada nas quantidades permitidas, essa substância não oferece riscos para o consumidor. “Mesmo as dermatites de contato, que podem ocorrer por causa de produtos aplicados diretamente sobre a pele, não são tão comuns no caso do triclosan”, explica Samar Mohamad, dermatologista do Hospital São Luiz Anália Franco. “E não há nenhuma evidência científica que relacione o produto ao surgimento de câncer”, completa.

Sais de alumínio

Se fizéssemos um concurso para eleger o ingrediente mais envolto em dúvidas – e mitos –, certamente o alumínio sairia campeão. Parte da polêmica surgiu no início dos anos 1990, quando uma pesquisa sugeriu que o uso de desodorantes antitranspirantes causaria câncer de mama. Mas a verdade é que nenhum estudo oficial nacional ou internacional jamais comprovou a relação entre os sais de alumínio (também encontrados como cloridrato ou cloridróxido de alumínio) presentes na fórmula desses produtos e o surgimento de tumores. Hoje, tanto a Anvisa quanto o Instituto Nacional de Câncer (Inca) são categóricos em afirmar que o uso da substância é seguro.[2]

A desconfiança é reforçada pela lenda de que os sais de alumínio entopem os poros, causando consequências nefastas para o organismo. O que esse ingrediente faz, no entanto, é formar uma espécie de película sobre a pele da axila, inibindo temporariamente a produção de suor. E não há evidências de que diminuir a transpiração de uma área tão pequena (as glândulas sudoríparas das axilas respondem por apenas 1% de todo o suor do corpo) faça mal à saúde. Até porque, ao contrário do que muita gente pensa, a principal função do suor não é eliminar toxinas, mas regular a nossa temperatura. Por isso, para quem sofre com a suadeira ao longo do dia, adotar o desodorante sem triclosan e alumínio pode ser uma medida não só desnecessária como pouco eficaz.

Parabenos

Assim como o triclosan, eles atuam como conservantes que impedem o crescimento de fungos e bactérias – seja da matéria-prima ou do próprio consumidor que, ao colocar as mãos em um creme ou aplicar o batom na boca, pode transferir contaminantes para o produto. De aplicação mais ampla, são utilizados tanto em cosméticos quanto em medicamentos e alimentos – e com denominações bastante variadas. “Para identificar a presença de um parabeno, é necessário verificar a composição química do produto no rótulo ou na embalagem. Ele pode ser encontrado como metilparabeno, propilparabeno, butilparabeno, etilparabeno, entre outros”, ensina Andricopulo. Uma resolução da Anvisa, de 2012, determina que, no caso de cosméticos, perfumes e produtos de higiene pessoal, a concentração máxima da substância deve ser de 0,4% (de cada parabeno) ou de 0,8% (de parabenos totais).[3]

Uma das polêmicas em torno desse composto nasceu de uma pesquisa, feita em 2004, que encontrou uma molécula de parabeno dentro de uma célula de câncer. Embora a relação entre o uso da substância e o surgimento de tumores nunca tenha sido comprovada, foi o suficiente para causar uma preocupação que persiste até hoje em muitos consumidores. “Os estudos realizados apresentavam uma concentração de parabeno muito maior do que alguém usaria a vida inteira, e por isso foram desconsiderados”, afirma Flávia Addor, médica dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). “Nas concentrações normalmente utilizadas, não há evidência de nenhum dano desse tipo. A maior preocupação com eles é em relação ao seu potencial sensibilizante (alergias)”, explica.

Outra controvérsia sobre parabenos refere-se à sua ação semelhante à do estrogênio (hormônio feminino que, entre outras funções, faz as células das mamas crescerem), o que também os relacionaria ao surgimento de câncer. No entanto, embora essa ação semelhante ao do hormônio exista, ela é milhares de vezes mais fraca do que a gerada pelo hormônio naturalmente produzido pelo corpo. É o que afirma a American Cancer Society. Segundo a entidade, o estrogênio natural (ou o usado em reposições hormonais) teria muito mais chance de levar ao aparecimento de tumores.[4]

Aqui, novamente, antes de sair à caça de cremes ou desodorantes sem parabeno, o segredo é utilizar os produtos nas quantidades recomendadas por fabricantes e órgãos de controle. E nunca, ressalta Flávia, “fazer misturas em casa ou adulterar os cosméticos (diluindo, misturando, removendo da embalagem)”. Vale lembrar que, quando empregadas corretamente, as substâncias mencionadas ao longo desta reportagem garantem a durabilidade e a eficácia de itens de higiene e beleza que fazem parte do nosso dia a dia. “Para quem não tem histórico de alergias, o produto tradicional pode ser mais eficiente que o natural”, afirma Samar, do Hospital São Luiz Anália Franco.

