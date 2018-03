Em pleno 2018 ainda é grande a dificuldade das mulheres que escolhem ser jornalistas esportivas. Alguns dias atrás, por exemplo, o caso da repórter Bruna Dealtry ganhou repercussão, pois um torcedor beijou sua boca durante uma transmissão ao vivo. O assédio aconteceu no estádio do Vasco, no Rio de Janeiro.

Infelizmente, Bruna não é uma exceção. O assédio sexual corre solto nos estádios de todo o Brasil e as jornalistas mulheres também são alvo de outro tipo de violência: há muitos homens (entre torcedores, jogadores, técnicos e colegas de trabalho) que não acreditam na competência delas, simplesmente por serem mulheres.

Frente a isso, 50 dessas profissionais se uniram em uma campanha intitulada Deixa Ela Trabalhar. Através de um vídeo lançado nas redes sociais, as jornalistas relembram agressões que sofreram durante coberturas esportivas e fazem um apelo para que simplesmente possam trabalhar em paz.

#deixaelatrabalhar A post shared by DeixaElaTrabalhar (@deixaelatrabalhar) on Mar 25, 2018 at 9:03am PDT

E, para a surpresa de ninguém, no mesmo dia em que a campanha foi lançada mais uma repórter foi vítima do machismo que assola os estádios brasileiros. Em Porto Alegre, Kelly Costa foi xingada por um torcedor, durante a partida São José x Brasil de Pelotas. O homem foi retirado do estádio por seguranças.

“Mesmo falando sobre isso, o assunto não se esgota. Já fui alvo de ofensas da torcida, sofri ato de machismo envolvendo técnico de futebol. A gente vê que se esse movimento envolvendo mais de 50 jornalistas é para mostrar nossa indignação. A gente não quer conviver com isso”, disse Kelly no programa Troca de Passes, do Sportv, após o episódio. Ela é uma das profissionais que lançou o manifesto.